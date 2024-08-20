В Киеве задержан адвокат, который организовал "схему для уклонистов"

Столичные правоохранители разоблачили адвоката, который помогал военнообязанным избежать мобилизации, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Нацполиция, СБУ, Киевская городская прокуратура.

"Свои услуги "защитник" призывников оценивал от трех до 50 тысяч долларов. За эти средства фигурант готовил клиентам медицинские документы с заключением ВВК о непригодности к военной службе. Злоумышленнику грозит до девяти лет лишения свободы".

Как установили правоохранители, 36-летний основатель известной в столице юридической компании, адвокат Совета адвокатов Киевской области, "расширил" перечень услуг для клиентов призывного возраста и предлагал им свою помощь в уклонении от мобилизации.

Он предлагал решить вопрос с ТЦК, военно-врачебными комиссиями, Государственной миграционной службой и пограничниками по оформлению документов, которые дают возможность снять лицо с воинского учета как непригодное к военной службе в военное время. Это давало основания мужчинам для дальнейшего беспрепятственного выезда из Украины, отмечают в прокуратуре.

В частности, нарушитель поставил "на поток" выдачу справок заключения ВВК, о непригодности мужчин к службе из-за первой или второй группы инвалидности.

По имеющимся данным, стоимость таких "услуг" составляла от 3 до 50 тысяч американских долларов с одного уклониста. Сумма зависела от срочности "заказа", сообщают в СБУ.

Правоохранители задержали фигуранта в личном кабинете во время получения им 45 000 долларов.

Во время обыска на рабочем месте и по месту жительства злоумышленника были изъяты и другие фиктивные справки, которые ожидали своих владельцев.

Сейчас следователи фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины - незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенные из корыстных побуждений.