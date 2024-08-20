Прем'єр Грузії розкритикував президентку Зурабішвілі, яку запросили на "Кримську платформу"

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе, коментуючи запрошення президента країни на саміт "Кримської платформи", заявив, що Салома Зурабішвілі закликала уряд країни до відкриття другого фронту проти Росії, повідомляє Ехо Кавказу.

Кобахідзе заявив про дружбу грузинського президента "з конкретними українськими високопосадовцями".

"Я ще раз хочу згадати про нашу зустріч зі [спікером парламенту] Шалвою Папуашвілі та Саломі Зурабішвілі. Це був другий-третій день після початку війни, де Салома Зурабішвілі відкрила зустріч такими словами: "Дивіться, Зеленський - герой, а ви [сидите тут ]".

До чого Зурабішвілі закликала нас, це дуже легко зрозуміти. Відповідно, дружба Саломі Зурабішвілі та конкретних високопосадовців для мене зовсім не дивна, Саломі Зурабішвілі відкрито закликала нас до відкриття другого фронту" , — заявив прем'єр.

Говорячи про двосторонні відносини України та Грузії, Кобахіддзе повторив, що до відкриття другого фронту Тбілісі закликали радник глави офісу президента України Михайло Подоляк та колишній секретар Ради національної безпеки України Олексій Данилов. Рішення президента України Володимира Зеленського про відкликання посла з Тбілісі він назвав "вкрай недружнім рішенням".

"Щодо нашого підходу до українського керівництва, ми в будь-якому випадку залишимося в режимі односторонньої дружби, тому що це потрібно українському народу від нас" , - додав Іраклій Кобахідзе.

Раніше у правлячій "Грузинській мрії" говорили, що до відкриття другого фронту Тбілісі закликали українські політики, грузинські опозиціонери та представники Заходу.

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