Премьер Грузии раскритиковал президентку Зурабишвили, которую пригласили на "Крымскую платформу"

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя приглашение президента страны на саммит "Крымской платформы", заявил, что Саломе Зурабишвили призывала правительство страны к открытию второго фронта против России, сообщает Эхо Кавказа.

Кобахидзе заявил о дружбе грузинского президента "с конкретными украинскими высокопоставленными чиновниками".

"Я еще раз хочу вспомнить о нашей встрече со [спикером парламента] Шалвой Папуашвили и Саломе Зурабишвили. Это был второй-третий день после начала войны, где Саломе Зурабишвили открыла встречу такими словами: "Смотрите, Зеленский — герой, а вы [сидите тут]".

К чему Зурабишвили призывала нас, это очень легко понять. Соответственно, дружба Саломе Зурабишвили и конкретных высокопоставленных чиновников для меня совершенно не удивительна, Саломе Зурабишвили открыто призывала нас к открытию второго фронта" , — заявил премьер.

Говоря о двусторонних отношениях Украины и Грузии, Кобахидзе повторил, что к открытию второго фронта Тбилиси призывали советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк и бывший секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов. Решение президента Украины Владимира Зеленского об отзыве посла из Тбилиси он назвал "крайне недружелюбным решением".

"Что касается нашего подхода к украинскому руководству, мы в любом случае останемся в режиме односторонней дружбы, потому что это нужно украинскому народу от нас" , — добавил Ираклий Кобахидзе.

Ранее в правящей "Грузинской мечте" говорили, что к открытию второго фронта Тбилиси призывали украинские политики, грузинские оппозиционеры и представители Запада.

Все права защищены (с) РС. Печатается с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101 Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США