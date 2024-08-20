У Байдена вважають, що Україні не потрібні Storm Shadow для операції на Курщині – ЗМІ

Україна не повинна використовувати британські ракети Storm Shadow на території Росії, оскільки "саморобні" безпілотники можуть завдати більшої шкоди російським військам, заявляють у США. Володимир Зеленський неодноразово просив США дозволити Україні вражати цими ракетами російські цілі під час вторгнення України в Росію. Про це пише газета The Telegraph, повідомляє Дзеркало тижня.

Американські чиновники стурбовані тим, що розміщення британських ракет дальнього радіусу дії в самій Росії буде розцінене Кремлем як ескалація і може викликати відплату з боку Росії партнерам України.

"Україна фактично змогла здійснити реальний вплив, використовуючи свою власну програму БПЛА дальнього радіусу дії. Українські військові продемонстрували здатність вражати деякі з цих аеродромів, які знаходяться поза зоною досяжності ракет Storm Shadow, за допомогою власних БПЛА" , — сказав урядовець.

Раніше Міноборони Британії заявляло, що Україна може використовувати британську зброю на території РФ. Проте винятком для цього є ракети Storm Shadow.