У Байдена считают, что Украине не нужны Storm Shadow для операции на Курщине - СМИ

Украина не должна использовать британские ракеты Storm Shadow на территории России, поскольку "самодельные" беспилотники могут нанести больший ущерб российским войскам, заявляют в США. Владимир Зеленский неоднократно просил США разрешить Украине поражать этими ракетами российские цели во время вторжения Украины в Россию. Об этом пишет газета The Telegraph, сообщает Зеркало недели.

Американские чиновники обеспокоены тем, что размещение британских ракет дальнего радиуса действия в самой России будет расценено Кремлем как эскалация и может вызвать возмездие со стороны России партнерам Украины.

"Украина фактически смогла оказать реальное влияние, используя свою собственную программу БПЛА дальнего радиуса действия. Украинские военные продемонстрировали способность поражать некоторые из этих аэродромов, которые находятся вне зоны досягаемости ракет Storm Shadow, с помощью собственных БПЛА" , — сказал чиновник.

Ранее Минобороны Великобритании заявляло, что Украина может использовать британское оружие на территории РФ. Однако исключением для этого являются ракеты Storm Shadow.