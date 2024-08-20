У Курській області Росії проведуть дострокові вибори губернатора

У Курській області Росії оголосили дострокові вибори губернатора. Вибори, які були заплановані на 6-9 вересня, розпочнуться 29 серпня, повідомляє Радіо Свобода.

Обласний виборчком заявив, що рішення ухвалене "з метою гарантування безпеки, захисту життя і здоров’я громадян Російської Федерації".

Виконувач обов’язків губернатора Олексій Смирнов, зареєстрований кандидатом від "Єдиної Росії", заявив у телеграмі, що голосування "проходитиме у вкрай непростій обстановці".

Попередній губернатор Роман Старовойт у травні 2024 року пішов у відставку після того, як його призначили міністром транспорту Росії.

Українська армія увійшла на територію Курської області Росії 6 серпня. З того дня у регіоні тривають бої. ЗСУ заявляють про контроль над десятками населених пунктів, серед них – райцентр Суджа.

Російська влада таку інформацію або заперечує, або не коментує. Проте у Курській області оголосили режим надзвичайної ситуації федерального масштабу. З регіону в інші області РФ на цей момент евакуювали понад 120 тисяч людей.

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