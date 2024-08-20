В Курской области России проведут досрочные выборы губернатора

В Курской области России объявили досрочные выборы губернатора. Выборы, запланированные на 6-9 сентября, начнутся 29 августа, сообщает Радио Свобода.

Областной избирком заявил, что решение принято "в целях обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья граждан Российской Федерации".

Исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов, зарегистрированный кандидатом от "Единой России", заявил в телеграмме, что голосование "будет проходить в крайне непростой обстановке".

Предыдущий губернатор Роман Старовойт в мае 2024 ушел в отставку после того, как его назначили министром транспорта России.

Украинская армия вошла на территорию Курской области России 6 августа. С того дня в регионе продолжаются бои. ВСУ заявляют о контроле над десятками населенных пунктов, среди них – райцентр Суджа.

Российские власти такую информацию либо отрицают, либо не комментируют. Однако в Курской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Из региона в другие области РФ к настоящему моменту эвакуировали более 120 тысяч человек.

Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Перепечатывается с разрешения Радио Свободная Европа / Радио Свобода