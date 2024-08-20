Відеоігри допомагають поліпшити психічне здоров'я – дослідження

Нове дослідження японських науковців проаналізувало вплив відеоігор на психіку, розглянувши дані майже 100 тисяч геймерів. Про це йдеться у статті у журналі Nature Human Behaviour, повідомляє Ліга.net.

Вчені вирішили подивитися на проблему з іншого боку, ніж зазвичай, і організували експеримент, максимально наближений до реального життя. Під час пандемії Covid-19 відеоігри стали популярнішими через соціальну ізоляцію, і кількість гравців перевищила три мільярди.

У цей період консолі, такі як Nintendo Switch та PlayStation 5, були у дефіциті, тому продавці проводили лотереї для їх розіграшу. Японські дослідники вирішили скористатися цією ситуацією, щоб вивчити, як володіння консоллю впливає на психічне здоров’я.

Загалом у дослідженні взяли участь понад 97 тисяч осіб віком від 10 до 69 років, з яких близько 8 тисяч брали участь у лотереї. Результати показали, що, хоча відеоігри можуть мати незначні негативні наслідки, позитивний ефект від гри на консоль значно перевершує цей вплив. Власники консолей мали вищий рівень задоволеності життям і нижчий рівень стресу.

Проте грати понад три години на день не рекомендується, оскільки це зменшує позитивний ефект. Також дослідження показало, що вибір консолі та індивідуальні особливості гравців можуть впливати на те, як саме відеоігри впливають на їх психічний стан.