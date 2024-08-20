Видеоигры помогают улучшить психическое здоровье – исследование

Новое исследование японских учёных проанализировало влияние видеоигр на психику, рассмотрев данные почти 100 тысяч геймеров. Об этом говорится в статье в журнале Nature Human Behaviour, сообщает Лига.net.

Ученые решили посмотреть на проблему с другой стороны, чем обычно, и организовали эксперимент, максимально приближенный к реальной жизни. Во время пандемии Covid-19 видеоигры стали популярнее из-за социальной изоляции, и количество игроков превысило три миллиарда.

В этот период консоли, такие как Nintendo Switch и PlayStation 5 были в дефиците, поэтому продавцы проводили лотереи для их розыгрыша. Японские исследователи решили воспользоваться этой ситуацией, чтобы изучить, как обладание консолью влияет на психическое здоровье.

Всего в исследовании приняли участие более 97 тысяч человек в возрасте от 10 до 69 лет, из которых около 8 тысяч участвовали в лотерее. Результаты показали, что, хотя видеоигры могут иметь незначительные отрицательные последствия, положительный эффект от игры на консоль значительно превосходит это влияние. Владельцы консолей имели более высокий уровень удовлетворенности жизнью и более низкий уровень стресса.

Тем не менее играть более трех часов в день не рекомендуется, поскольку это уменьшает положительный эффект. Также исследование показало, что выбор консоли и индивидуальные особенности игроков могут влиять на то, как видеоигры влияют на их психическое состояние.