Поява інформації про те, що група українців підірвала "Північні потоки", використовуючи Польщу як логістичну базу, спричинила суперечку між Берліном і Варшавою, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомило видання The Wall Street Journal.

Генпрокурор Німеччини видав ордер на арешт громадянина України у зв’язку з підозрою у причетності до підриву у вересні 2022 року найбільшої в світі морської трубопровідної системи. Влада Польщі не виконала ордер на арешт, виданий німецькою владою в червні. Підозрюваний згодом втік в Україну, що викликало обурення в Німеччині.

У суботньому дописі в соціальній мережі X (Twitter) прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував "ініціаторів і покровителів" "Північного потоку-1" і "Північного потоку-2". "Єдине, що ви повинні зробити сьогодні з цього приводу – це вибачитися і замовкнути", – написав він.

Наприкінці минулого тижня польська прокуратура, за словами джерел, надіслала своїм німецьким колегам офіційний лист, в якому повідомила, що підозрюваний покинув країну. У листі запитували, чи німецькі слідчі все ще зацікавлені в тому, щоб польська влада провела обшук у будинку підозрюваного під Варшавою.

За словами особи, знайомої з цією справою, німецька влада розцінила цей лист як ще більше погіршення ситуації після того, як польська влада не виконала ордер на арешт підозрюваного.

Польська прокуратура публічно заявила, що не заарештувала підозрюваного одразу, оскільки їхні німецькі колеги припустилися помилки, коли подавали запит на його затримання – не внесли адресу підозрюваного до європейського реєстру. Німецька влада це заперечує.

За словами джерел, німецькі посадовці з різних політичних сил були вражені заявою Туска, але вирішили не реагувати, щоб уникнути ескалації суперечки.

Обидва союзники по НАТО – Польща та Німеччина – повинні працювати разом, щоб підтримати Україну в її боротьбі з Росією.

"Путін – наш спільний ворог, і нам усім варто пам'ятати про це", – заявив неназваний німецький міністр.

У понеділок Росія заявила, що висунула претензії Німеччині на відсутність прогресу в розслідуванні щодо "Північних потоків".

У четвер, 15 серпня, газета The Wall Street Journal повідомила, що до підриву газогону у Балтійському морі причетні українські топпосадовці. Зокрема, президент Володимир Зеленський нібито схвалив операцію з підриву "Північних потоків", а потім безуспішно намагався її скасувати. Операція нібито пройшла під наглядом колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Офіційний Київ будь-яку причетність українських топпосадовців заперечує. Німецьке слідство також не знайшло доказів їхньої причетності.