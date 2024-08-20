WSJ: Разоблачения по "Северным потокам" вызвали спор между Польшей и Германией

Появление информации о том, что группа украинцев взорвала "Северные потоки", используя Польшу как логистическую базу, вызвало спор между Берлином и Варшавой, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

Генпрокурор Германии выдал ордер на арест гражданина Украины в связи с подозрением в причастности к подрыву в сентябре 2022 года крупнейшей в мире морской трубопроводной системы. Власти Польши не выполнили ордер на арест, выданный немецкими властями в июне. Подозреваемый впоследствии сбежал в Украину, что вызвало возмущение в Германии.

В субботнем посте в социальной сети X (Twitter) премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал "инициаторов и покровителей" "Северного потока-1" и "Северного потока-2". "Единственное, что вы должны сделать сегодня по этому поводу – это извиниться и замолчать", – написал он.

В конце прошлой недели польская прокуратура, по словам источников, направила своим немецким коллегам официальное письмо, в котором сообщила, что подозреваемый покинул страну. В письме спрашивали, заинтересованы ли немецкие следователи все еще в том, чтобы польские власти провели обыск в доме подозреваемого под Варшавой.

По словам лица, знакомого с этим делом, немецкие власти расценили это письмо как еще большее ухудшение ситуации после того, как польские власти не выполнили ордер на арест подозреваемого.

Польская прокуратура публично заявила, что не арестовала подозреваемого сразу, поскольку их немецкие коллеги допустили ошибку, когда подавали запрос на его задержание – не внесли адрес подозреваемого в европейский реестр. Немецкие власти это отрицают.

По словам источников, немецкие чиновники из разных политических сил были поражены заявлением Туска, но решили не реагировать, чтобы избежать эскалации.

Оба союзника по НАТО – Польша и Германия – должны работать вместе, чтобы поддержать Украину в ее борьбе с Россией.

"Путин – наш общий враг, и нам всем стоит помнить об этом", – заявил неназванный немецкий министр.

В понедельник Россия заявила, что выдвинула претензии Германии на отсутствие прогресса в расследовании по "Северным потокам".

В четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal сообщила, что к подрыву газопровода в Балтийском море причастны украинские топ-чиновники. В частности, президент Владимир Зеленский якобы одобрил операцию по подрыву "Северных потоков", а затем безуспешно пытался ее отменить. Операция якобы прошла под надзором бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Официальный Киев какую-либо причастность украинских топ-чиновников отрицает. Немецкое следствие также не нашло доказательств их причастности.