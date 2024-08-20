У Тернополі загасили пожежу на промисловому об'єкті після удару РФ

У Тернополі ліквідували пожежу на промисловому об'єкті, спричинену обстрілом РФ, повідомляє Укрінформ.

"О 14:40 пожежу було ліквідовано" , - йдеться у повідомленні ГУ ДСНС в Тернопільській області.

Нагадаємо, 20 серпня вночі під час повітряної тривоги на Тернопільщині армія РФ завдала удару по промисловому об’єкту. До ліквідації наслідків удару залучено понад 90 надзвичайників, 21 одиницю техніки, 2 пожежні потяги.

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