В Тернополе потушили пожар на промышленном объекте после удара РФ

В Тернополе ликвидировали пожар на промышленном объекте, вызванный обстрелом РФ, сообщает Укринформ.

"В 14:40 пожар был ликвидирован" , - говорится в сообщении ГУ ГСЧС в Тернопольской области.

Напомним, 20 августа ночью во время воздушной тревоги в Тернопольской области армия РФ нанесла удар по промышленному объекту. К ликвидации последствий удара привлечены более 90 чрезвычайных ситуаций, 21 единица техники, 2 пожарных поезда.

Из-за пожара в Тернопольской области РФ зафиксировали значительное загрязнение воздуха