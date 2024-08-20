Міноборони РФ заявили про захоплення Нью-Йорка, Україна офіційно не коментує

Міністерство оборони Росії 20 серпня заявило, що російські війська взяли під контроль селище Нью-Йорк у Донецькій області України. Український Генштаб це поки не коментував. Українські ЗМІ з посиланням на джерела в армії вранці стверджували, що ЗСУ ще тримають оборону в північній частині селища, а на його околицях тривають запеклі бої, повідомляє Радіо Свобода.

Нью-Йорк – передмістя Торецька, на який російська армія веде наступ останні кілька місяців. Російське Міноборони називає його важливим логістичним вузлом.

На карті українського проєкту DeepState невеликі території на півночі Нью-Йорка залишаються у сірій зоні. Джерела видання "Українська правда" у керівництві 53-ї бригади й ОТУ "Луганськ" вранці 20 серпня заявили, що ЗСУ контролюють приблизно 20% селища.

У Генеральному штабі ЗСУ вранці 20 серпня повідомили про 24 російські атаки на Торецькому напрямку за минулу добу, зокрема, у районі селища Нью-Йорк – попри появу повідомлень про окупацію цього населеного пункту.

Народна депутатка Мар’яна Безугла в ефірі "Радіо Свобода" 19 серпня заявила, що Нью-Йорк на Донеччині вже не перебуває під контролем України.

18 серпня російські воєнні блогери заявили, що російські війська контролюють більшу частину Нью-Йорка (на південь від Торецька) і, можливо, захопили населений пункт. Також вони стверджували, що російські війська просунулися на північ від Журавки. Проте американський Інститут вивчення війни (ISW), який звернув увагу на ці заяви, не спостерігав візуального підтвердження жодного з цих тверджень.

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