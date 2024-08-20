Минобороны РФ заявили о захвате Нью-Йорка, Украина официально не комментирует

Министерство обороны России 20 августа заявило, что российские войска взяли под контроль поселок Нью-Йорк в Донецкой области Украины. Украинский Генштаб пока это не комментировал. Украинские СМИ со ссылкой на источники в армии утром утверждали, что ВСУ еще держат оборону в северной части поселка, а в его окрестностях продолжаются ожесточенные бои, сообщает Радио Свобода.

Нью-Йорк – пригород Торецкая, на который российская армия ведет наступление последние несколько месяцев. Российское Минобороны называет его важным логистическим узлом.

На карте украинского проекта DeepState небольшие территории на севере Нью-Йорка остаются в серой зоне. Источники издания "Украинская правда" в руководстве 53-й бригады и ОТУ "Луганск" утром 20 августа заявили, что ВСУ контролируют около 20% поселка.

В Генеральном штабе ВСУ утром 20 августа сообщили о 24 российских атаках на Торецком направлении за минувшие сутки, в частности, в районе поселка Нью-Йорк – несмотря на появление сообщений об оккупации этого населенного пункта.

Народная депутат Марьяна Безугла в эфире "Радио Свобода" 19 августа заявила, что Нью-Йорк на Донетчине уже не находится под контролем Украины.

18 августа российские военные блоггеры заявили, что российские войска контролируют большую часть Нью-Йорка (южнее Торецка) и, возможно, захватили населенный пункт. Также они утверждали, что российские войска продвинулись севернее Журавки. Однако обративший внимание на эти заявления американский Институт изучения войны (ISW) не наблюдал визуального подтверждения ни одного из этих утверждений.

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