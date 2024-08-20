Close button

МОЗ затвердило склад Ради з відновлення "Охматдиту"

МОЗ затвердило склад Ради з відновлення "Охматдиту"
Фото: ДСНС

Міністерство охорони здоров'я затвердило раду для відновлення дитячої лікарні "Охматдит", яку було пошкоджено ракетним ударом РФ. З посиланням на пресслужбу МОЗ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Рада складається з представників благодійних організацій, міжнародних технічних проєктів, дипломатичних місій та міжурядових організацій, також вона включає представників громадськості, Міністерства охорони здоров'я і самого "Охматдиту".

До ради увійдуть:

  • Яко Сільє, постійний представник Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні;
  • Донатас Буткус, радник-посланник Посольства Литовської Республіки в Україні;
  • Ігор Кацитадзе, спеціаліст з охорони здоровʼя Дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) в Україні;
  • Володимир Кудрицький, голова правління ПрАТ "Національна енергетична компанія Укренерго";
  • Назар Купибіда, член Ради Директорів, віцепрезидент з фінансів АТ "Концерн ГАЛНАФТОГАЗ";
  • Юлія Висоцька, директор ПрАТ "Науково-виробниче об’єднання "ПРАКТИКА";
  • Євгеній Гончар, начальник відділу з формування політики у сфері програми медичних гарантій та медичного обслуговування Департаменту медичних послуг МОЗ України;
  • Олена Ларіна, провідний фахівець з внутрішнього контролю "Охматдит";
  • В’ячеслав Биков, Член правління, виконавчий директор БФ "Таблеточки";
  • Олександр Сушко, виконавчий директор Міжнародного Фонду "Відродження";
  • Інна Іваненко, виконавча директорка БФ "Пацієнти України";
  • Тарас Лилик, заступник Голови Ради директорів з питань діяльності експертних організацій Конфедерації будівельників України;
  • Світлана Рева, віцепрезидентка ГС "Міждержавна гільдія інженерів консультантів";
  • Марина Маменко, голова правління ГС "Українська Академія Педіатричних Спеціальностей".
  • Наталія Оніпко, президентка та засновниця БО "Благодійний фонд "Запорука".

20 серпня відбудеться перше засідання повного персонального складу Ради – учасники розглянуть поетапний план відновлення Охматдиту та нададуть рекомендації щодо його виконання.

Новини

Популярні теми форуму

analytics