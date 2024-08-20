МОЗ затвердило склад Ради з відновлення "Охматдиту"

Міністерство охорони здоров'я затвердило раду для відновлення дитячої лікарні "Охматдит", яку було пошкоджено ракетним ударом РФ. З посиланням на пресслужбу МОЗ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Рада складається з представників благодійних організацій, міжнародних технічних проєктів, дипломатичних місій та міжурядових організацій, також вона включає представників громадськості, Міністерства охорони здоров'я і самого "Охматдиту".

До ради увійдуть:

Яко Сільє, постійний представник Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні;

Донатас Буткус, радник-посланник Посольства Литовської Республіки в Україні;

Ігор Кацитадзе, спеціаліст з охорони здоровʼя Дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) в Україні;

Володимир Кудрицький, голова правління ПрАТ "Національна енергетична компанія Укренерго";

Назар Купибіда, член Ради Директорів, віцепрезидент з фінансів АТ "Концерн ГАЛНАФТОГАЗ";

Юлія Висоцька, директор ПрАТ "Науково-виробниче об’єднання "ПРАКТИКА";

Євгеній Гончар, начальник відділу з формування політики у сфері програми медичних гарантій та медичного обслуговування Департаменту медичних послуг МОЗ України;

Олена Ларіна, провідний фахівець з внутрішнього контролю "Охматдит";

В’ячеслав Биков, Член правління, виконавчий директор БФ "Таблеточки";

Олександр Сушко, виконавчий директор Міжнародного Фонду "Відродження";

Інна Іваненко, виконавча директорка БФ "Пацієнти України";

Тарас Лилик, заступник Голови Ради директорів з питань діяльності експертних організацій Конфедерації будівельників України;

Світлана Рева, віцепрезидентка ГС "Міждержавна гільдія інженерів консультантів";

Марина Маменко, голова правління ГС "Українська Академія Педіатричних Спеціальностей".

Наталія Оніпко, президентка та засновниця БО "Благодійний фонд "Запорука".

20 серпня відбудеться перше засідання повного персонального складу Ради – учасники розглянуть поетапний план відновлення Охматдиту та нададуть рекомендації щодо його виконання.