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Минздрав утвердил состав Совета по восстановлению "Охматдета"

Минздрав утвердил состав Совета по восстановлению "Охматдета"
Фото: ГСЧС

Министерство здравоохранения утвердило совет для восстановления детской больницы "Охматдет", которая была повреждена ракетным ударом РФ. Со ссылкой на пресс-службу Минздрава, сообщает Цензор.НЕТ.

Совет состоит из представителей благотворительных организаций, международных технических проектов, дипломатических миссий и межправительственных организаций, также он включает представителей общественности, Министерства здравоохранения и самого "Охматдета".

В совет войдут:

  • Яко Силье, постоянный представитель Программы развития Организации Объединенных Наций в Украине;
  • Донатас Буткус, советник-посланник Посольства Литовской Республики в Украине;
  • Игорь Кацитадзе, специалист по здравоохранению Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в Украине;
  • Владимир Кудрицкий, председатель правления ЧАО "Национальная энергетическая компания Укрэнерго";
  • Назар Купибида, член Совета Директоров, вице-президент по финансам АО "Концерн ГАЛНАФТОГАЗ";
  • Юлия Высоцкая, директор ЧАО "Научно-производственное объединение "ПРАКТИКА";
  • Евгений Гончар, начальник отдела по формированию политики в сфере программы медицинских гарантий и медицинского обслуживания Департамента медицинских услуг МЗ Украины;
  • Елена Ларина, ведущий специалист по внутреннему контролю "Охматдет";
  • Вячеслав Быков, Член правления, исполнительный директор БФ "Таблеточки";
  • Александр Сушко, исполнительный директор Международного Фонда "Возрождение";
  • Инна Иваненко, исполнительный директор БФ "Пациенты Украины";
  • Тарас Лылык, заместитель Председателя Совета директоров по вопросам деятельности экспертных организаций Конфедерации строителей Украины;
  • Светлана Рева, вице-президент ГС "Межгосударственная гильдия инженеров консультантов";
  • Марина Маменко, председатель правления ОС "Украинская Академия Педиатрических Специальностей".
  • Наталья Онипко, президент и основательница БО "Благотворительный фонд "Запорука".

20 августа должно состоятся первое заседание полного персонального состава Совета - участники должны рассмотрят поэтапный план восстановления Охматдета и предоставят рекомендации по его выполнению.

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