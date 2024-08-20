Минздрав утвердил состав Совета по восстановлению "Охматдета"

Министерство здравоохранения утвердило совет для восстановления детской больницы "Охматдет", которая была повреждена ракетным ударом РФ. Со ссылкой на пресс-службу Минздрава, сообщает Цензор.НЕТ.

Совет состоит из представителей благотворительных организаций, международных технических проектов, дипломатических миссий и межправительственных организаций, также он включает представителей общественности, Министерства здравоохранения и самого "Охматдета".

В совет войдут:

Яко Силье, постоянный представитель Программы развития Организации Объединенных Наций в Украине;

Донатас Буткус, советник-посланник Посольства Литовской Республики в Украине;

Игорь Кацитадзе, специалист по здравоохранению Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в Украине;

Владимир Кудрицкий, председатель правления ЧАО "Национальная энергетическая компания Укрэнерго";

Назар Купибида, член Совета Директоров, вице-президент по финансам АО "Концерн ГАЛНАФТОГАЗ";

Юлия Высоцкая, директор ЧАО "Научно-производственное объединение "ПРАКТИКА";

Евгений Гончар, начальник отдела по формированию политики в сфере программы медицинских гарантий и медицинского обслуживания Департамента медицинских услуг МЗ Украины;

Елена Ларина, ведущий специалист по внутреннему контролю "Охматдет";

Вячеслав Быков, Член правления, исполнительный директор БФ "Таблеточки";

Александр Сушко, исполнительный директор Международного Фонда "Возрождение";

Инна Иваненко, исполнительный директор БФ "Пациенты Украины";

Тарас Лылык, заместитель Председателя Совета директоров по вопросам деятельности экспертных организаций Конфедерации строителей Украины;

Светлана Рева, вице-президент ГС "Межгосударственная гильдия инженеров консультантов";

Марина Маменко, председатель правления ОС "Украинская Академия Педиатрических Специальностей".

Наталья Онипко, президент и основательница БО "Благотворительный фонд "Запорука".

20 августа должно состоятся первое заседание полного персонального состава Совета - участники должны рассмотрят поэтапный план восстановления Охматдета и предоставят рекомендации по его выполнению.