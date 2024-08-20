З ТОТ Херсонщини евакуювали ще шістьох дітей

З окупованої частини Херсонської області було евакуйовано ще шістьох дітей та їхні сім'ї. Це хлопчики та дівчатка віком від трьох до 12 років. З посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, повідомляє Дзеркало тижня.

Він додав, що наразі дорослі та діти перебувають у безпеці. Їм надають допомогу лікарі та психологи, аби вони могли швидше адаптуватися до нового життя.

"Це повернення, які й багато інших, стало можливим завдяки надлюдським старанням організації Save Ukraine" , — зазначив Прокудін.



