Из ВОТ Херсонщины эвакуировали еще шесть детей

Из оккупированной части Херсонской области были эвакуированы еще шесть детей и их семьи. Это мальчики и девочки в возрасте от трех до 12 лет. Со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина, сообщает Зеркало недели.

Он добавил, что сейчас взрослые и дети находятся в безопасности. Им оказывают помощь врачи и психологи, чтобы они могли быстрее адаптироваться к новой жизни.