ЄС відновлює мита на імпорт меду з України

Європейська комісія повторно запроваджує тарифні квоти на український мед, заявивши, що обсяги безмитного імпорту меду перевищили встановлений ліміт.﻿ З посиланням Euractiv, повідомляє Економічна правда.

Виконавча влада ЄС оголосила, що експорт меду з України досяг встановленого ліміту, що призвело до запровадження "екстреного гальма".

Максимальний обсяг імпорту для цього продукту на весь 2024 рік становить 44, 417 тис. т, що відповідає середньому обсягу з другої половини 2021 року до 2023 року. Але, за даними Єврокомісії, імпорт меду з України вже зараз перевищує ці обсяги.

Тож український мед з середи 21 серпня, що імпортується країнами Євросоюзу, підпадає під тарифні квоти Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) між Україною та ЄС від 2016 року.

"Додатковий імпорт буде обкладатися митами в режимі найбільшого сприяння" , - йдеться в пресрелізі.

Виконавча влада ЄС повідомила, що з 1 січня 2025 року по червень 2025 року до меду застосовуватиметься нова тарифна квота у розмірі 18,507 тис. т.