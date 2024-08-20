ЕС возобновляет пошлины на импорт меда из Украины

Европейская комиссия повторно вводит тарифные квоты на украинский мед, заявив, что объемы беспошлинного импорта меда превысили установленный лимит.﻿ Со ссылкой на Euractiv, сообщает Экономическая правда.

Исполнительная власть ЕС объявила, что экспорт меда из Украины достиг установленного лимита, что привело к введению "экстренного тормоза".

Максимальный объем импорта для этого продукта на весь 2024 год составляет 44, 417 тыс. т, что соответствует среднему объему со второй половины 2021 года до 2023 года. Но, по данным Еврокомиссии, импорт меда из Украины уже сейчас превышает эти объемы.

Поэтому украинский мед со среды 21 августа, импортируемый странами Евросоюза, подпадает под тарифные квоты Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (УВЗСТ) между Украиной и ЕС от 2016 года.

"Дополнительный импорт будет облагаться пошлинами в режиме наибольшего благоприятствования" , - говорится в пресс-релизе.

Исполнительная власть ЕС сообщила, что с 1 января 2025 года по июнь 2025 года к меду будет применяться новая тарифная квота в размере 18,507 тыс. т.