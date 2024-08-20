Зеленський просив союзників повернути українців, але йому відмовили – Bloomberg

Президент Володимир Зеленський звертався до керівництва країн, куди втекли від війни українці, з проханням посприяти поверненню на батьківщину чоловіків призовного віку, але ті не погодилися.﻿﻿ Про це йдеться в статті Bloomberg, повідомляє Українська правда.

Як пише видання, Зеленський намагався переконати своїх союзників допомогти повернути в Україну чоловіків призовного віку. Він обговорював з ними це питання на двосторонніх зустрічах. Але "політики від Польщі до Угорщини заявили, що не відправлятимуть біженців назад, доки триває війна".

Bloomberg звертає увагу, що для такої відмови існує також економічна причина: багатьом компаніям в цих країнах бракує працівників, наприклад, для новозбудованих автомобільних заводів чи заводів з виробництва акумуляторів.

Крім того, українські біженці у Польщі, наприклад, здебільшого забезпечують себе самі: 80% їхніх доходів - це зарплати на місцевих роботах. У Чехії українські біженці заплатили майже вдвічі більше податків у першому кварталі цього року, ніж отримали у вигляді соціальної допомоги. Країна також має найнижчий рівень безробіття в Європейському Союзі - 2,7%, що ускладнює пошук працівників.

"Відверто кажучи, багато чеських компаній залежать від навичок і працьовитості українських біженців. Будівельна галузь, наприклад, повністю б зупинилася без українських робітників" , - пояснює очільник головної лобістської групи чеської роздрібної торгівлі та індустрії гостинності Томаш Проуза.

Bloomberg нагадує, що Європа прийняла мільйони біженців з України після масштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. Уряди європейських країн надали їм особливий статус і фінансову допомогу.

За даними Агентства ООН у справах біженців, близько 5 мільйонів українців залишаються біженцями у західних країнах.