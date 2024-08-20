Зеленский просил союзников вернуть украинцев, но ему отказали - Bloomberg

Президент Владимир Зеленский обращался к руководству стран, куда сбежали от войны украинцы, с просьбой посодействовать возвращению на родину мужчин призывного возраста, но те не согласились.﻿﻿ Об этом говорится в статье Bloomberg, сообщает Украинская правда.

Как пишет издание, Зеленский пытался убедить своих союзников помочь вернуть в Украину мужчин призывного возраста. Он обсуждал с ними этот вопрос на двусторонних встречах. Но "политики от Польши до Венгрии заявили, что не будут отправлять беженцев обратно, пока идет война".

Bloomberg обращает внимание, что для такого отказа существует также экономическая причина: многим компаниям в этих странах не хватает работников, например, для недавно построенных автомобильных заводов или заводов по производству аккумуляторов.

Кроме того, украинские беженцы в Польше, например, в основном обеспечивают себя сами: 80% их доходов - это зарплаты на местных работах. В Чехии украинские беженцы заплатили почти вдвое больше налогов в первом квартале этого года, чем получили в виде социальной помощи. Страна также имеет самый низкий уровень безработицы в Европейском Союзе - 2,7%, что затрудняет поиск работников.

"Откровенно говоря, многие чешские компании зависят от навыков и трудолюбия украинских беженцев. Строительная отрасль, например, полностью бы остановилась без украинских рабочих" , - объясняет глава главной лоббистской группы чешской розничной торговли и индустрии гостеприимства Томаш Проуза.

Bloomberg напоминает, что Европа приняла миллионы беженцев из Украины после масштабного вторжения России в феврале 2022 года. Правительства европейских стран предоставили им особый статус и финансовую помощь.

По данным Агентства ООН по делам беженцев, около 5 миллионов украинцев остаются беженцами в западных странах.