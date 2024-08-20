Вища рада правосуддя відправила у відставку двох суддів

20 серпня 2024 року Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами, повідомляє ЮрЛіга.

Рада вирішила звільнити у зв'язку з поданням заяв про відставку:

Стахову Наталію Володимирівну - з посади судді Луганського апеляційного суду (відряджена до Одеського апеляційного суду);

Івченко Тетяну Павлівну - з посади судді Заводського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області.

За матеріалами Вищої ради правосуддя