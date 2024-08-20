Высший совет правосудия отправил в отставку двух судей

20 августа 2024 года Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам, сообщает ЮрЛига.

Совет решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке:

Стахову Наталию Владимировну - с должности судьи Луганского апелляционного суда (откоммандирована в Одесский апелляционный суд);

Ивченко Татьяну Павловну - с должности судьи Заводского районного суда города Днепродзержинска Днепропетровской области.