Высший совет правосудия отправил в отставку двух судей
20 августа 2024 года Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам, сообщает ЮрЛига.
Совет решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке:
Стахову Наталию Владимировну - с должности судьи Луганского апелляционного суда (откоммандирована в Одесский апелляционный суд);
Ивченко Татьяну Павловну - с должности судьи Заводского районного суда города Днепродзержинска Днепропетровской области.