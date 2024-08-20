Посібнику чиновника "Укренерго" повідомили про підозру у махінаціях із бронежилетами

Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру ще одному фігуранту справи про коорупцію під час закупівлі бронежилетів.﻿ З посиланням на пресслужбу НАБУ, повідомляє Економічна правда.

Йдеться про придбання бронежилетів у заздалегідь визначеної компанії за ціною, вдвічі вищою за ринкову, начальником Департаменту безпеки "Укренерго" в березні-квітні 2022 року.

Крім того, слідство встановило, що цей постачальник не мав необхідних дозвільних документів і ліцензій та ніколи не здійснював виробництво такої продукції.

"Довірена ж особа посадовця "Укренерго" спілкувалася з представниками енергетичної компанії та інших відомств. Підозрюваний безпосередньо займався реалізацією бронежилетів" , - йдеться в повідомленні.

В НАБУ вважають, що у результаті оборудки державі заподіяно збитків на суму понад 10,3 млн грн.