Пособнику чиновника "Укрэнерго" сообщили о подозрении в махинациях с бронежилетами

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении еще одному фигуранту дела о коорупции при закупке бронежилетов.﻿ Со ссылкой на пресс-службу НАБУ, сообщает Экономическая правда.

Речь идет о приобретении бронежилетов у заранее определенной компании по цене, вдвое выше рыночной, начальником Департамента безопасности "Укрэнерго" в марте-апреле 2022 года.

Кроме того, следствие установило, что этот поставщик не имел необходимых разрешительных документов и лицензий и никогда не осуществлял производство такой продукции.

"Доверенное же лицо должностного лица "Укрэнерго" общалось с представителями энергетической компании и других ведомств. Подозреваемый непосредственно занимался реализацией бронежилетов" , - говорится в сообщении.

В НАБУ считают, что в результате сделки государству причинен ущерб на сумму более 10,3 млн грн.