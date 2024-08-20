Сирський розповів про дії Сил оборони на Курщині

Збройні сили України на сьогодні контролюють понад 1260 квадратних кілометрів території та 93 населені пункти у Курській області (РФ).﻿ Про це сказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Конгресі місцевих та регіональних влад при Президентові України, повідомляє Укрінформ.

«З метою створення зони безпеки та припинення обстрілів з території Російської Федерації, а також випередження противника угруповання Сил оборони ведуть наступальну оборону на Курському напрямку. За період ведення наступу на території Курської області ЗСУ просунулись у глибину оборони противника від 28 до 35 км, оволоділи 1263 кв. км території і взяли під контроль 93 населені пункти» , - сказав головнокомандувач.

Сирський наголосив, що противник веде маневрену оборону, намагається не допустити подальшого просування підрозділів Сил оборони вглиб території РФ, нарощує угруповання та здійснює переміщення військ з інших напрямків.

Скріншот з ефіру телемарафону

Головнокомандувач зазначив, що «подальші дії наших військ на цьому напрямку будуть залежати від розвитку оперативної обстановки».