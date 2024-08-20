Сырский рассказал о действиях Сил обороны на Курщине

Вооруженные силы Украины на сегодняшний день контролируют более 1260 квадратных километров территории и 93 населенных пункта в Курской области (РФ). Об этом сказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на Конгрессе местных и региональных властей при Президенте Украины, сообщает Укринформ.

«С целью создания зоны безопасности и прекращения обстрелов с территории Российской Федерации, а также опережение противника группировки Сил обороны ведут наступательную оборону на Курском направлении. За период ведения наступления на территории Курской области ВСУ продвинулись в глубину обороны противника от 28 до 35 км, овладели 1263 кв. км территории и взяли под контроль 93 населенных пункта» , - сказал главнокомандующий.

Сырский подчеркнул, что противник ведет маневренную оборону, пытается не допустить дальнейшего продвижения подразделений Сил обороны вглубь территории РФ, наращивает группировки и осуществляет перемещение войск по другим направлениям.

Скриншот из эфира телемарафона

Главнокомандующий отметил, что «дальнейшие действия наших войск в этом направлении будут зависеть от развития оперативной обстановки».