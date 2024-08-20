Україні не вдасться уникнути підвищення податків - МВФ

Україна не зможе уникнути підвищення податків і прогрес в цьому питанні фінансові донори України сприймають позитивно﻿. Про це заявив голова місії Міжнародного валютного фонду в Україні Гевін Грей, повідомляє Hromadske.

"Донори очікують, що Україна виконає свою частину роботу й поступово ставатиме самодостатньою. Ми помітили жваву дискусію в українському суспільстві щодо тих податкових змін, які пропонує уряд. Певне збільшення податкових ставок, на жаль, є потрібним" , — сказав він.

За словами представника МВФ, міжнародна допомога, нещодавня реструктуризація зовнішнього боргу України приватними кредиторами та податкова реформа є частинами єдиного пакета необхідної фінансової політики.

"Тому уряд України правильно робить, що змінює свою внутрішню політику (в питанні податків)" , — зауважив Грей.

"Вочевидь, війна триватиме довше й продовжиться в наступному році. Це матиме свої наслідки — бюджетні витрати ростимуть, сподівання на швидке відновлення доведеться відкласти. Бюджети на 2024 та 2025 роки повинні враховувати боргову стійкість країни. Більшість фінансування надійде ззовні, однак внутрішній ринок України теж має зіграти свою роль" , — вважає Грей.

Він додав, що Україна потребуватиме більших розмірів зовнішнього фінансування у 2025 році, аніж раніше вважали аналітики МВФ.