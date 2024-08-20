Украине не удастся избежать повышения налогов - МВФ

Украина не сможет избежать повышения налогов и прогресс в этом вопросе финансовые доноры Украины воспринимают положительно﻿. Об этом заявил глава миссии Международного валютного фонда в Украине Гэвин Грей, сообщает Hromadske.

"Доноры ожидают, что Украина выполнит свою часть работы и будет постепенно становиться самодостаточной. Мы заметили оживленную дискуссию в украинском обществе относительно тех налоговых изменений, которые предлагает правительство. Определенное увеличение налоговых ставок, к сожалению, нужно" , — сказал он.

По словам представителя МВФ, международная помощь, недавняя реструктуризация внешнего долга Украины частными кредиторами и налоговая реформа являются частью единого пакета необходимой финансовой политики.

"Поэтому правительство Украины правильно делает, что меняет свою внутреннюю политику (в вопросе налогов)" , — заметил Грей.

"Очевидно, война будет продолжаться и продолжится в следующем году. Это будет иметь свои последствия — бюджетные расходы будут расти, надежды на скорое восстановление придется отложить. Бюджеты на 2024 и 2025 годы должны учитывать долговую устойчивость страны. Большинство финансирования поступит извне, однако внутренний рынок должен сыграть свою роль" , — считает Грей.

Он добавил, что Украина потребует больших размеров внешнего финансирования в 2025 году, чем раньше считали аналитики МВФ.