З початку повномасштабної війни відкрито справи щодо 100 священиків УПЦ МП - СБУ

З початку повномасштабної війни за матеріалами Служби безпеки України було відкрито кримінальні провадження за більш ніж 100 священників Української православної церкви Московського патріархату. З посиланням на пресслужбу правоохоронного органу, повідомляє Ліга.net.

За більш ніж по 100 священнослужителям УПЦ МП було відкрито кримінальні провадження, майже 50 із них уже повідомили про підозру, 26 – отримали судові вироки, заявили в СБУ.

Нагадаємо, 20 серпня Верховна Рада ухвалила закон №8371 про заборону в Україні діяльності релігійних організацій, пов'язаних із Росією. Він дозволяє судам припиняти діяльність афілійованих із РПЦ релігійних організацій.

Серед депутатів зі Слуги народу голосували "проти" і утрималися лише сім депутатів, серед колишньої ОПЗЖ лише один народний обранець проголосував "за".