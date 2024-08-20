С начала полномасштабной войны открыты дела по 100 священникам УПЦ МП - СБУ

С начала полномасштабной войны по материалам Службы безопасности Украины были открыты уголовные производства по более чем 100 священникам Украинской православной церкви Московского патриархата. Со ссылкой на пресс-службу правоохранительного органа, сообщает Лига.net.

По более чем 100 священнослужителям УПЦ МП были открыты уголовные производства, почти 50 из них уже сообщили о подозрении, 26 — получили судебные приговоры, заявили в СБУ.

Напомним, 20 августа Верховная Рада приняла закон №8371 о запрете в Украине деятельности религиозных организаций, связанных с Россией. Он позволяет судам прекращать деятельность аффилированных с РПЦ религиозных организаций.

Среди депутатов из Слуги народа голосовали "против" и воздержались всего семь депутатов, среди бывшей ОПЗЖ всего один народный избранник проголосовал "за".