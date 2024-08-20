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Після удару окупантів на Тернопільщині рівень хлору зріс у 4-10 разів - ОВА

Після удару окупантів на Тернопільщині рівень хлору зріс у 4-10 разів - ОВА
Фото: t.me/dsns_telegram

У Тернопільській області фахівці зафіксували перевищення вмісту хлору у 4-10 разів через пожежу паливно-мастильних матеріалів після нічної російської атаки. Про це заявила обласна адміністрація, повідомляє Ліга.net.

"Упродовж дня фахівці обласного центру контролю й профілактики хвороб роблять заміри якості повітря та води на Тернопільщині.  Наразі спеціалісти виявили перевищення рівня вмісту хлору від 4 до 10 разів через пожежу паливно-мастильних матеріалів", – повідомив під час брифінгу заступник начальника ОВА Віктор Устенко.

Аби мінімізувати шкоду від небезпечних речовин, фахівці радять наступне: 

  • обмежити перебування на відкритому повітрі;
  • закрити у будинках вікна та вентиляційні отвори;
  • на вікнах розвісити змочені водою простирадла або тканину;
  • пити великий об'єм рідини.

Серед симптомів отруєння хлором є почервоніння очей, печіння та сухість у горлі, охриплість голосу, а також зниження артеріального тиску й тахікардія. За таких ознак радять звертатися по допомогу до фахівців.

Разом з тим ситуація у Тернопільській області лишається контрольованою, зазначила Оксана Чайчук, директорка Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Станом на 17:32 ситуація не змінилася, написала обладміністрація.

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