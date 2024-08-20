Після удару окупантів на Тернопільщині рівень хлору зріс у 4-10 разів - ОВА
У Тернопільській області фахівці зафіксували перевищення вмісту хлору у 4-10 разів через пожежу паливно-мастильних матеріалів після нічної російської атаки. Про це заявила обласна адміністрація, повідомляє Ліга.net.
"Упродовж дня фахівці обласного центру контролю й профілактики хвороб роблять заміри якості повітря та води на Тернопільщині. Наразі спеціалісти виявили перевищення рівня вмісту хлору від 4 до 10 разів через пожежу паливно-мастильних матеріалів", – повідомив під час брифінгу заступник начальника ОВА Віктор Устенко.
Аби мінімізувати шкоду від небезпечних речовин, фахівці радять наступне:
- обмежити перебування на відкритому повітрі;
- закрити у будинках вікна та вентиляційні отвори;
- на вікнах розвісити змочені водою простирадла або тканину;
- пити великий об'єм рідини.
Серед симптомів отруєння хлором є почервоніння очей, печіння та сухість у горлі, охриплість голосу, а також зниження артеріального тиску й тахікардія. За таких ознак радять звертатися по допомогу до фахівців.
Разом з тим ситуація у Тернопільській області лишається контрольованою, зазначила Оксана Чайчук, директорка Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ.
Станом на 17:32 ситуація не змінилася, написала обладміністрація.