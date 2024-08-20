После удара оккупантов на Тернопольщине уровень хлора вырос в 4-10 раз - ОВА

В Тернопольской области специалисты зафиксировали превышение содержания хлора в 4-10 раз из-за пожара горюче-смазочных материалов после ночной российской атаки. Об этом заявила областная администрация, сообщает Лига.net.

"В течение дня специалисты областного центра контроля и профилактики болезней производят замеры качества воздуха и воды в Тернопольской области. Сейчас специалисты выявили превышение уровня содержания хлора от 4 до 10 раз из-за пожара горюче-смазочных материалов" , – сообщил во время брифинга заместитель начальника ОВА Виктор Устенко.

Чтобы минимизировать вред от опасных веществ, специалисты советуют следующее:

ограничить пребывание на открытом воздухе;

закрыть в домах окна и вентиляционные проемы;

на окнах развесить смоченные водой простыни или ткань;

пить большой объем жидкости.

Среди симптомов отравления хлором покраснение глаз, жжение и сухость в горле, охриплость голоса, а также снижение артериального давления и тахикардия. При таких признаках советуют обращаться за помощью к специалистам.

При этом ситуация в Тернопольской области остается контролируемой, отметила Оксана Чайчук, директор Тернопольского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава.

По состоянию на 17:32 ситуация не изменилась, написала обладминистрация.