После удара оккупантов на Тернопольщине уровень хлора вырос в 4-10 раз - ОВА
В Тернопольской области специалисты зафиксировали превышение содержания хлора в 4-10 раз из-за пожара горюче-смазочных материалов после ночной российской атаки. Об этом заявила областная администрация, сообщает Лига.net.
"В течение дня специалисты областного центра контроля и профилактики болезней производят замеры качества воздуха и воды в Тернопольской области. Сейчас специалисты выявили превышение уровня содержания хлора от 4 до 10 раз из-за пожара горюче-смазочных материалов", – сообщил во время брифинга заместитель начальника ОВА Виктор Устенко.
Чтобы минимизировать вред от опасных веществ, специалисты советуют следующее:
- ограничить пребывание на открытом воздухе;
- закрыть в домах окна и вентиляционные проемы;
- на окнах развесить смоченные водой простыни или ткань;
- пить большой объем жидкости.
Среди симптомов отравления хлором покраснение глаз, жжение и сухость в горле, охриплость голоса, а также снижение артериального давления и тахикардия. При таких признаках советуют обращаться за помощью к специалистам.
При этом ситуация в Тернопольской области остается контролируемой, отметила Оксана Чайчук, директор Тернопольского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава.
По состоянию на 17:32 ситуация не изменилась, написала обладминистрация.