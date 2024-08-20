Кулеба обговорив з нідерландським колегою програму F-16 та посилення ППО

У вівторок, 20 серпня, голова МЗС України Дмитро Кулеба провів розмову зі своїм нідерландським колегою Каспаром Велдкампом. Вони обговорили винищувачі F-16 та системи ППО для України. З посиланням на соцмережі Кулеби, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

"Ми обговорили розвиток програми F-16 для України, а також зусилля щодо забезпечення додаткової протиповітряної оборони" , - написав Кулеба.

Чиновники також скоординували подальші кроки щодо розширення глобальної коаліції на підтримку формули миру.