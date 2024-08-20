Кулеба обсудил с нидерландским коллегой программу F-16 и усиление ПВО
Во вторник, 20 августа, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел разговор со своим нидерландским коллегой Каспаром Велдкампом. Они обсудили истребители F-16 и системы ПВО для Украины. Со ссылкой на соцсети Кулебы, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.
"Мы обсудили развитие программы F-16 для Украины, а также усилия по обеспечению дополнительной противовоздушной обороны", – написал Кулеба.
Чиновники также скоординировали дальнейшие шаги по расширению глобальной коалиции в поддержку формулы мира.
"Украина остается сосредоточенной на восстановлении справедливого и продолжительного мира. Я благодарен Нидерландам за поддержку", - подчеркнул министр.