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Кулеба обсудил с нидерландским коллегой программу F-16 и усиление ПВО

Кулеба обсудил с нидерландским коллегой программу F-16 и усиление ПВО
Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

Во вторник, 20 августа, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел разговор со своим нидерландским коллегой Каспаром Велдкампом. Они обсудили истребители F-16 и системы ПВО для Украины.﻿ Со ссылкой на соцсети Кулебы, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

"Мы обсудили развитие программы F-16 для Украины, а также усилия по обеспечению дополнительной противовоздушной обороны", – написал Кулеба.

Чиновники также скоординировали дальнейшие шаги по расширению глобальной коалиции в поддержку формулы мира.

"Украина остается сосредоточенной на восстановлении справедливого и продолжительного мира. Я благодарен Нидерландам за поддержку", - подчеркнул министр.

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