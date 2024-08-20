В США назвали дату нового "Рамштайну"

Наступне, 24-те засідання Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн») пройде 6 вересня. Про це розповіли у Військово-повітряних силах США в Європі, повідомляє Радіо Свобода.

«6 вересня 2024 року міністр оборони США Ллойд Остін проведе зустріч Контактної групи з питань оборони України на авіабазі «Рамштайн», Німеччина» , – йдеться в повідомленні.

Попереднє засідання пройшло 13 червня, тоді йшлося, зокрема, про питання протиповітряної оборони для України.

Очолювана США група «Рамштайн» – механізм співпраці понад 50 країн, які координують постачання зброї Україні.

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