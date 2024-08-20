В США назвали дату нового "Рамштайна"

Следующее, 24-е заседание Контактной группы по обороне Украины (формат «Рамштайн») пройдет 6 сентября. Об этом рассказали в Военно-воздушных силах США в Европе, сообщает Радио Свобода.

«6 сентября 2024 года министр обороны США Ллойд Остин проведет встречу Контактной группы по обороне Украины на авиабазе «Рамштайн», Германия» , – говорится в сообщении.

Предыдущее заседание прошло 13 июня, тогда речь шла, в частности, о вопросах противовоздушной обороны для Украины.

Возглавляемая США группа Рамштайн – механизм сотрудничества более 50 стран, координирующих поставки оружия Украине.

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