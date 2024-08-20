Клименко розповів про роботу військової комендатури на Курщині

Дії України на території Курської області РФ показують, що українська держава є відповідальною країною.﻿ Про це у коментарі журналістам у рамках Конгресу місцевих та регіональних влад у Кропивницькому сказав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, повідомляє Укрінформ.

«Ми не окуповували ці території, не встановлювали ніякої влади. Там діє військова комендатура, і ті люди, які там позалишалися, ... отримують від військових гуманітарку і ліки. Це прописано у Женевських конвенціях. Це не бажання показатися добрими, це питання відповідальності держави. І ми показуємо, що Україна – це відповідальна держава, яка дотримується підписаних нею конвенцій» , - сказав він.

За його словами, тому військові дають їм свій запит, а вони передають військовим через поліцію і ДСНС все необхідне для цих людей.