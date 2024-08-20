Клименко розповів про роботу військової комендатури на Курщині
Дії України на території Курської області РФ показують, що українська держава є відповідальною країною. Про це у коментарі журналістам у рамках Конгресу місцевих та регіональних влад у Кропивницькому сказав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, повідомляє Укрінформ.
«Ми не окуповували ці території, не встановлювали ніякої влади. Там діє військова комендатура, і ті люди, які там позалишалися, ... отримують від військових гуманітарку і ліки. Це прописано у Женевських конвенціях. Це не бажання показатися добрими, це питання відповідальності держави. І ми показуємо, що Україна – це відповідальна держава, яка дотримується підписаних нею конвенцій», - сказав він.
За його словами, тому військові дають їм свій запит, а вони передають військовим через поліцію і ДСНС все необхідне для цих людей.
«А це – люди, 90% їх – у віці 60+. Є онкохворі, є хворі на цукровий діабет, і вони не отримують ліки. І ми не маємо права їх залишити там помирати. Тому відбувається така робота. Військова комендатура забезпечує повністю життєдіяльність тих регіонів, де наші війська проводять оборонну операцію», - зазначив міністр.