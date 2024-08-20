Росіяни на Курщині побудували новий понтон через річку

Російській військові збудували нову понтонну переправу через річку Сейм у Курській області. Напередодні ЗСУ знищили там попередню переправу.﻿ З посиланням на фото у розпорядженні "Радіо свобода", пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Зроблені 20 серпня супутникові знімки показують, що нову переправу було збудовано через річку Сейм між селами Зване і Глушково. Вона з'явилася буквально за 500 метрів вгору за течією річки.

Також на фото можна побачити сліди боїв у районі селища Червонооктябрський. Російські ЗМІ писали про бої у тому селищі ще три дні тому. Але тоді росіяни заявляли, що самого населеного пункту бої не торкнулися.