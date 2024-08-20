Россияне на Курщине построили новый понтон через реку

Российские военные построили новую понтонную переправу через реку Сейм в Курской области. Накануне ВСУ уничтожили там предварительную переправу. Со ссылкой на фото в распоряжении «Радио свобода», пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Сделанные 20 августа спутниковые снимки показывают, что новая переправа была построена через реку Сейм между селами Зване и Глушково. Она появилась буквально в 500 метрах вверх по течению реки.

Также на фото можно увидеть следы боев в районе поселка Краснооктябрьский. Российские СМИ писали о боях в этом поселке еще три дня назад. Но тогда россияне заявляли, что самый населенный пункт бои не затронули.