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Шольц сказав, що Гарріс може бути "дуже хорошим президентом" США

Шольц сказав, що Гарріс може бути "дуже хорошим президентом" США
Фото: president.gov.ua

Канцлер Німеччини Олаф Шольц високо оцінив кандидата у президенти США від Демократичної партії Камалу Харріс. З посиланням на dpa, повідомляє Новое время.

Шольц сказав, що «добре знає» Гарріс і вона, «безумовно, була б дуже хорошим президентом» у разі перемоги на виборах у листопаді 2024 року.

Водночас канцлер не відповів, чи буде Гарріс кращим вибором для Німеччини на посаді президента США, ніж її суперник Дональд Трамп.

«Камала Гарріс — дуже гарний політик, який дотримуватиметься того, що важливо для нас, а через Атлантичний океан, між США та Європою, між США та Німеччиною, триватиме гарна співпраця», — додав Шольц.

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