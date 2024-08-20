Шольц сказав, що Гарріс може бути "дуже хорошим президентом" США
Канцлер Німеччини Олаф Шольц високо оцінив кандидата у президенти США від Демократичної партії Камалу Харріс. З посиланням на dpa, повідомляє Новое время.
Шольц сказав, що «добре знає» Гарріс і вона, «безумовно, була б дуже хорошим президентом» у разі перемоги на виборах у листопаді 2024 року.
Водночас канцлер не відповів, чи буде Гарріс кращим вибором для Німеччини на посаді президента США, ніж її суперник Дональд Трамп.
«Камала Гарріс — дуже гарний політик, який дотримуватиметься того, що важливо для нас, а через Атлантичний океан, між США та Європою, між США та Німеччиною, триватиме гарна співпраця», — додав Шольц.