ЗСУ уразили "дуже рідкісну" російську РЛС Улибка - ОСУВ Таврія

Українські військові уразили рідкісний радіопеленгаційний метеорологічний комплекс росіян (РПМК) Улибка. Про це в ефірі телемарафону сказав речник ОСУВ Таврія Дмитро Лиховій, повідомляє Новое время.

Як зазначив Лиховій, за минулу добу, 19 серпня, у зоні відповідальності ОСУВ Таврія українські військові ліквідували 69 російських окупантів, знищили 25 одиниць бойової техніки — зокрема, це бойова броньована машина, чотири артсистеми, три човни, один гідроскутер, десять авто, п’ять БПЛА.

«Окремо хотілось би відзначити дуже рідкісного „птаха“ — радіопеленгаційний метеорологічний комплекс РПМК-1 Улибка — це різновид РЛС, який дозволяє ворогу через повітряні кулі та інші прилади, які запускають зонди, використовувати ці дані для визначення корекції траєкторії балістичних об'єктів, тобто артилерії та ракет» , — розповів він.

17 серпня Лиховій заявляв, що українські військові взяли у полон російського окупанта в Херсонській області, що є «рідкісним явищем».