ВСУ поразили "очень редкую" российскую РЛС Улыбка - ОСГВ Таврия

Украинские военные поразили редкий радиопеленгационный метеорологический комплекс россиян (РПМК) Улыбка. Об этом в эфире телемарафона сказал представитель ОСГВ Таврия Дмитрий Лиховий, сообщает Новое время.

Как отметил Лиховий, за минувшие сутки, 19 августа, в зоне ответственности ОСГВ Таврия украинские военные ликвидировали 69 российских оккупантов, уничтожили 25 единиц боевой техники — в частности, это боевая бронированная машина, четыре артсистемы, три лодки, один гироскутер, десять авто, пять БПЛА.

«Отдельно хотелось бы отметить очень редкую „птицу“ — радиопеленгационный метеорологический комплекс РПМК-1 Улыбка — это разновидность РЛС, который позволяет врагу через воздушные шары и другие приборы, которые запускают зонды, использовать эти данные для определения коррекции траектории баллистических объектов, то есть артиллерии и ракет» , — рассказал он.

17 августа Лиховий заявлял, что украинские военные взяли в плен российского оккупанта в Херсонской области, что является «редким явлением».