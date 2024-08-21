У частині регіонів повітряна тривога, біля Києва працювала ППО (Оновлено)
Вночі 21 серпня у столиці Україні та більшості областей була оголошена повітряна тривога, повідомляє Українська правда.
О 4:16 у Києві оголосили повітряну тривогу.
Повітряні сили з вечора 20 серпня попереджали про запущені росіянами ударні безпілотники.
КМВА повідомила, що на підступах до Києва працює ППО.
О 4:30 у Києві оголосили відбій повітряної тривоги.
О 5:07 у Києві знову оголосили повітряну тривогу, а о 5:18 був відбій тривоги.
О 6:48 у Києві оголосили повітряну тривогу.
Наразі тривога триває на півночі, у центральних та південних областях.
Оновлено о 9:00. Тривога поширилася також на Вінницьку, Житомирську, Хмельницьку та Чернівецьку області.
Повітряні сили повідомляють про рух "Шахедів":
- БпЛА в східній частині Вінницької області, курсом на Немирів;
- БпЛА на межі Кіровоградської та Черкаської областей, курс північний;
- БпЛА на сході Київщини, курс на Чернігівську область;
- БпЛА на півночі Київщини у напрямку Житомирщини, курс західний;
- БпЛА у Дніпропетровській області, курсом на Дніпро та Кривий Ріг;
- БпЛА з Полтавщини на Харківщину.