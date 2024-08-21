У частині регіонів повітряна тривога, біля Києва працювала ППО (Оновлено)

Вночі 21 серпня у столиці Україні та більшості областей була оголошена повітряна тривога, повідомляє Українська правда.

О 4:16 у Києві оголосили повітряну тривогу.

Повітряні сили з вечора 20 серпня попереджали про запущені росіянами ударні безпілотники.

КМВА повідомила, що на підступах до Києва працює ППО.

О 4:30 у Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

О 5:07 у Києві знову оголосили повітряну тривогу, а о 5:18 був відбій тривоги.

О 6:48 у Києві оголосили повітряну тривогу.

Наразі тривога триває на півночі, у центральних та південних областях.

Оновлено о 9:00. Тривога поширилася також на Вінницьку, Житомирську, Хмельницьку та Чернівецьку області.

Повітряні сили повідомляють про рух "Шахедів":

БпЛА в східній частині Вінницької області, курсом на Немирів;

БпЛА на межі Кіровоградської та Черкаської областей, курс північний;

БпЛА на сході Київщини, курс на Чернігівську область;

БпЛА на півночі Київщини у напрямку Житомирщини, курс західний;

БпЛА у Дніпропетровській області, курсом на Дніпро та Кривий Ріг;

БпЛА з Полтавщини на Харківщину.﻿