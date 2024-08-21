В части регионов воздушная тревога, возле Киева работала ПВО (Обновлено)
Ночью 21 августа в столице Украины и большинстве областей была объявлена воздушная тревога, сообщает Украинская правда.
В 4:16 в Киеве объявили воздушную тревогу.
Воздушные силы с вечера 20 августа предупреждали о запущенных россиянами ударных беспилотниках.
КГВА сообщила, что на подступах к Киеву работает ПВО.
В 4:30 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги.
В 5:07 в Киеве снова объявили воздушную тревогу, а в 5:18 был отбой тревоги.
В 6:48 в Киеве объявили воздушную тревогу.
Сейчас тревога продолжается на севере, в центральных и южных областях.
Обновлено в 9:00. Тревога распространилась также на Винницкую, Житомирскую, Хмельницкую и Черновицкую области.
Воздушные силы сообщают о движении "Шахедов":
- БпЛА в восточной части Винницкой области, курсом на Немиров;
- БпЛА на границе Кировоградской и Черкасской областей, курс северный;
- БпЛА на востоке Киевщины, курс на Черниговскую область;
- БпЛА на севере Киевщины в направлении Житомирщины, курс западный;
- БпЛА в Днепропетровской области, курсом на Днепр и Кривой Рог;
- БпЛА с Полтавщины на Харьковщину.