В части регионов воздушная тревога, возле Киева работала ПВО (Обновлено)

Ночью 21 августа в столице Украины и большинстве областей была объявлена воздушная тревога, сообщает Украинская правда.

В 4:16 в Киеве объявили воздушную тревогу.

Воздушные силы с вечера 20 августа предупреждали о запущенных россиянами ударных беспилотниках.

КГВА сообщила, что на подступах к Киеву работает ПВО.

В 4:30 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги.

В 5:07 в Киеве снова объявили воздушную тревогу, а в 5:18 был отбой тревоги.

В 6:48 в Киеве объявили воздушную тревогу.

Сейчас тревога продолжается на севере, в центральных и южных областях.

Обновлено в 9:00. Тревога распространилась также на Винницкую, Житомирскую, Хмельницкую и Черновицкую области.

Воздушные силы сообщают о движении "Шахедов":

БпЛА в восточной части Винницкой области, курсом на Немиров;

БпЛА на границе Кировоградской и Черкасской областей, курс северный;

БпЛА на востоке Киевщины, курс на Черниговскую область;

БпЛА на севере Киевщины в направлении Житомирщины, курс западный;

БпЛА в Днепропетровской области, курсом на Днепр и Кривой Рог;

БпЛА с Полтавщины на Харьковщину.