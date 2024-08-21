Курс валют НБУ на 21 серпня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 21 серпня 2024 року

Курс долара порівняно з 20 серпня зріс до рівня 41.3459 за 1 долар.

Євро подорожчав на 21 коп. до 45.8195 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 28 коп. до 53.7931 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 31 коп. до 48.1018 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого досяг рівня 10.7395 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.345 900 EUR Євро 45.819 500 GBP Фунт стерлінгів 53.793 100 CHF Швейцарський франк 48.101 800 PLN Польський злотий 10.739 500

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.