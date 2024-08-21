Курс валют НБУ на 21 серпня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 21 серпня 2024 року
Курс долара порівняно з 20 серпня зріс до рівня 41.3459 за 1 долар.
Євро подорожчав на 21 коп. до 45.8195 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подорожчав на 28 коп. до 53.7931 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 31 коп. до 48.1018 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого досяг рівня 10.7395 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.345 900
|EUR
|Євро
|45.819 500
|GBP
|Фунт стерлінгів
|53.793 100
|CHF
|Швейцарський франк
|48.101 800
|PLN
|Польський злотий
|10.739 500
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.