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Курс валют НБУ на 21 серпня

Курс валют НБУ на 21 серпня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 21 серпня 2024 року

Курс долара порівняно з 20 серпня зріс до рівня 41.3459 за 1 долар.

Євро подорожчав на 21 коп. до 45.8195 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 28 коп. до 53.7931 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 31 коп. до 48.1018 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого досяг рівня 10.7395 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.345 900 +0.0432
EUR Євро 45.819 500 +0.211
GBP Фунт стерлінгів 53.793 100 +0.2793
CHF Швейцарський франк 48.101 800 +0.3143
PLN Польський злотий 10.739 500 +0.0545

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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