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Курс валют НБУ на 21 августа

Курс валют НБУ на 21 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 21 августа 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 20 августа, вырос до уровня 41.3459 за 1 доллар.

Евро подорожал на 21 коп до 45.8195 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 28 коп до 53.7931 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 31 коп до 48.1018 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого достиг уровня 10.7395 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.345900 +0.0432
EUR Евро 45.819500 +0.211
GBP Фунт стерлингов 53.793100 +0.2793
CHF Швейцарский франк 48.101800 +0.3143
PLN Польский злотый 10.739500 +0.0545

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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