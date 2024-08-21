Курс валют НБУ на 21 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 21 августа 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 20 августа, вырос до уровня 41.3459 за 1 доллар.

Евро подорожал на 21 коп до 45.8195 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 28 коп до 53.7931 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 31 коп до 48.1018 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого достиг уровня 10.7395 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.345 900 EUR Евро 45.819 500 GBP Фунт стерлингов 53.793 100 CHF Швейцарский франк 48.101 800 PLN Польский злотый 10.739 500

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.