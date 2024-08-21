Курс валют НБУ на 21 августа
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 21 августа 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 20 августа, вырос до уровня 41.3459 за 1 доллар.
Евро подорожал на 21 коп до 45.8195 за 1 евро.
Фунт стерлингов подорожал на 28 коп до 53.7931 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 31 коп до 48.1018 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого достиг уровня 10.7395 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.345900
|EUR
|Евро
|45.819500
|GBP
|Фунт стерлингов
|53.793100
|CHF
|Швейцарский франк
|48.101800
|PLN
|Польский злотый
|10.739500
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.