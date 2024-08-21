У Києві спалахнула пожежа біля одного з торгових центрів

Пожежа спалахнула біля одного з торгових центрів у Києві зранку 21 серпня. Загоряння виникло біля ТРЦ "Городок", повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Відомо, що пожежа спалахнула в офісному приміщенні біля ТРЦ "Городок". На місце інциденту вже прибули рятувальники.

Причини пожежі поки невідомі, їх мають встановити правоохоронці.

ТРЦ "Городок" знаходиться біля станції метро "Почайна" в Оболонському районі Києва.

скриншот google.com/maps

Пожежі у Києві

Нагадаємо, днями на острові Труханів в Києві сталася пожежа. Там горіли дерева та трава, пожежа охопила близько 200 квадратних метрів.

Також у Дарницькому районі Києва нещодавно спалахнув супермаркет "Сільпо". У момент загоряння у магазині були відвідачі та персонал.

Крім того, на початку серпня у столиці горіла житлова п'ятиповерхівка у Солом'янському районі. Пожежу ліквідовували понад 50 рятувальників.