У Києві спалахнула пожежа біля одного з торгових центрів
Пожежа спалахнула біля одного з торгових центрів у Києві зранку 21 серпня. Загоряння виникло біля ТРЦ "Городок", повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Відомо, що пожежа спалахнула в офісному приміщенні біля ТРЦ "Городок". На місце інциденту вже прибули рятувальники.
Причини пожежі поки невідомі, їх мають встановити правоохоронці.
ТРЦ "Городок" знаходиться біля станції метро "Почайна" в Оболонському районі Києва.
Пожежі у Києві
Нагадаємо, днями на острові Труханів в Києві сталася пожежа. Там горіли дерева та трава, пожежа охопила близько 200 квадратних метрів.
Також у Дарницькому районі Києва нещодавно спалахнув супермаркет "Сільпо". У момент загоряння у магазині були відвідачі та персонал.
Крім того, на початку серпня у столиці горіла житлова п'ятиповерхівка у Солом'янському районі. Пожежу ліквідовували понад 50 рятувальників.